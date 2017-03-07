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Denize düşen genç, boğularak can verdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denize düşen bir genç boğularak hayatını kaybetti.
08:407 Mart 2017
Gündem
Denize düşen genç, boğularak can verdi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denize düşen bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde mendirekte bulunan kayaların üzerinde bulunan bir genç ayağı kayınca denize düştü. Onlarca vatandaşın gözü önünde meydana gelen olayda denize düşen Özgür Özkan (28) imdat sesleri ile suda çırpınmaya başladı.

Olayı gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ve polis ekiplerine bildirdi. Zodyak bot ile olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri denize düşen Özgür Özkan’ı sudan çıkardı. Özkan, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Özkan’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

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