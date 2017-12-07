Denize düşen talihsiz adam hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Alsancak Limanı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Mehmet Karakaya deniz kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek denize düştü.

Karakaya’nın denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden deniz polisi, Karakaya’yı denizden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karakaya, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İHA