Denizhan Dener’in cenazesi kaldırıldı

Sevgilisi ile evlenmesine ailesi karşı çıktığı için aralarında emekli vali olan 5 akrabasını öldüren ve ardından intihar eden Denizhan Dener'in cenazesini sevgilisi Hanım Kaya ve arkadaşları kaldırdı. Cenazeye 25 kişi katıldı.

Adana’da emekli vali ve ailesini katlettikten sonra intihar eden Denizhan Dener’in cenazesi, ailesinin evlenmesine karşı çıktığı Hanım Kaya ve arkadaşları tarafından teslim alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Sevgilisi Hanım Kaya ile evlenmesine sıcak bakmadıkları iddiasıyla halaları Gönül Cengiz, Nurşen Metin, kuzenleri Senem Metin, Suphi Cumhur Cengiz ile emekli vali eniştesi İsmet Metin’i öldürdükten sonra intihar eden Denizhan Dener’in cenazesi, otopsiden sonra kimse teslim almadığı için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda bekletildi.

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Denizhan Dener’in sevgilisi Hanım Kaya ve arkadaşları, savcılıktan özel izin alarak cenazeyi teslim aldı. Dener’in cenazesi Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından sevgilisi ve arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Hanım Kaya bu süreçte sükunetini korurken, zaman zaman göz yaşı döktü. Kaya’yı arkadaşları teselli etti.

İHA