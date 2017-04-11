Denizli 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumu için geri sayım başladı. Yüz binlerce vatandaş Denizli'de 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Denizli 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Denizli referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

Anayasa referandumu için sayılı günler kaldı. Denizli'de yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yapacak. Halk şimdiden Denizli'nin 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. Bu kader gününde Denizli'nin referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr'den takip edilebilecek.

Denizli 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Denizli 2010'da gerçekleşen referandumda “Hayır” demişti. Seçmen sayısının 665 bin 249 olduğu 2010 referandumunda Denizli’de sandığa giden kişi sayısı 564 bin 940 kişi olmuş seçmen katılım yüzdesi ise %86,80’de kalmıştı. İşte Denizli 2010 referandum sonuçları:

HAYIR: 53.53

EVET : 46.46

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Denizli'de:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 49,63

Recep Tayyip Erdoğan: % 47,09

Selahattin Demirtaş : % 3,28

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Denizli'de; toplam Sandık Sayısı : 2.259, açılan Sandık Sayısı : 2.259, toplam seçmen sayısı : 718.255, kullanılan oy sayısı : 646.967, katılım Oranı : % 90,07 olmuştu.

AKP: %45,5

CHP: %34.3

MHP: %14.7

HDP: %2.7İLGİLİ HABER 2017 referandum sonuçları: Türkiye geneli