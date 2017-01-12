Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında; anne ile 8 yaşındaki çocuğu alevlerin arasında kaldı. Baba, eşi ve kızını kurtarmak için alev alev yanan eve girdi. Çatının çökmesi sonucu ailenin tüm fertleri alevlerin içinde kalarak can verdi.

Denizli’deki yangında bir aile yok oldu!

Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında; anne ile 8 yaşındaki çocuğu alevlerin arasında kaldı. Baba, eşi ve kızını kurtarmak için alev alev yanan eve girdi. Çatının çökmesi sonucu ailenin tüm fertleri alevlerin içinde kalarak can verdi.

Denizli Çal’ın Dağmarmara Mahallesi’nde 3 kişilik Göktürk ailesinin oturduğu müstakil evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın anında dışarı çıkan 42 yaşındaki Halil Göktürk, eşi Habibe ve 8 yaşındaki kızı Gülben evde olduğu için tekrar içeri girdi ancak bu sırada çatı çöktü.

Yangında Halil Göktürk, eşi Habibe, kızı Gülben yaşamını yitirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. (İHA)