Depremde ölen Hicran’ın ailesi DNA testi istedi 28 mezar açıldı

17 Ağustos 1999 Depremi'nde kayıp olan kızı Hicran Emir'in mezarını bulmaya çalışan Kenan Emir'in başvurusu üzerine mahkeme kararıyla DNA tespiti için Gölcük 17 Ağustos Kimsesizler Mezarlığı'nda 24, İhsaniye mezarlığında 4 mezar olmak üzere 28 mezardan DNA testi için diş ve kemiklerden örnek alındı.

17 Ağustos 1999 Depremi'nde kayıp olan kızı Hicran Emir'in mezarını bulmaya çalışan Kenan Emir'in başvurusu üzerine mahkeme kararıyla DNA tespiti için Gölcük 17 Ağustos Kimsesizler Mezarlığı'nda 24, İhsaniye mezarlığında 4 mezar olmak üzere 28 mezardan DNA testi için diş ve kemiklerden örnek alındı.

Marmara Depremi’nde Gölcük’te 13 yakınını toprağa veren, 18 yaşındaki kızı Hicran Emir’den ise haber alamayan Kenan Emir mahkemeye başvurarak Gölcük’te bulunan 17 Ağustos Kimsesizler Mezarlığı’nda olabileceğini düşündüğü kızı için mezarların açılması başvurusunda bulundu.

Mahkemenin kararıyla mezarlıkta bulunan 24 mezar bugün açılarak DNA örneği tespiti için diş ve kemikler alındı. Daha sonra İhsaniye Mezarlığı’na geçilerek burada bulunan kimsesiz kişilerin gömüldüğü 4 mezardan da örnek alınacağı bildirildi.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş mezarların mahkeme kararı sonucu açıldığını belirterek, “Mahkeme kararı sonucunda Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda kimsesiz mezarlığından 24 mezar açılacak. Ardından İhsaniye mezarlığında bulunan 4 mezara gidilecek ve orada mezarlar açılacak. Bütün mezarlar açılmışken oradaki şehitlerimizin örnekleri alınacak. 28 mezarın tespiti yapılmış olacak. DNA’sı tespit edilmiş olacak. Sadece Hicran için değil, diğerleri için de başvuran olursa kimsesizlerin mezarları tespit edilmiş olacak” dedi.

17 Ağustos depreminde iki kızını kaybeden Cemalettin Bora da mezarlıkta çalışmaları takip ederken, “Depremde Değirmendere semtinde oturuyorduk. Depremde 11 yaşında olan kızım Sinem ve 9 yaşında olan Hande adlı kızlarımı kaybettim. İstanbul’da oturuyorum. Benim gibi yakınını kaybeden çok kişi var. Tesadüfen öğrendim burada mezarların açıldığını. DNA testleri pahalı. Burada da olacağından pek ümitli değilim. Yıllardır annesi ve biz neler çekiyoruz. Kızlarımın adlarına iki ağaç var mezarlıkta” diye konuştu.

DHA