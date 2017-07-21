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Depremin ardından Muğla’da son 3 buçuk saatte 51 artçı sarsıntı daha yaşandı

Muğla’da gece saat 01.31’deki 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından 3 buçuk saatte 51 artçı sarsıntı yaşandı.

05:5121 Temmuz 2017
Gündem
Depremin ardından Muğla’da son 3 buçuk saatte 51 artçı sarsıntı daha yaşandı
Muğla’da gece saat 01.31’deki 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından 3 buçuk saatte 51 artçı sarsıntı yaşandı.

Muğla’da 4,8 ile 2,2 şiddeti arasında gerçekleşen artçı sarsıntılar aralıklarla devam ederken, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz vatandaşlardan binalara girmemesini istedi.

Şu an itibariyle 12'si Datça'da olmak üzere Bodrum ve Datça'da hastanelere yaklaşık 100 kişinin müracaat ettiği, Datça'da 2 kişinin vücudunda oluşan kırık nedeniyle Marmaris'e sevk edildiği, Bodrum'daki yaralıların ise Bodrum'da tedavi edildiği öğrenildi.

Artçıların devam ettiği Muğla'da panik havası devam ederken, depremin etkili hissedildiği Bodrum ve Marmaris'te her türlü tedbirin alındığı belirtildi. İHA

Son güncelleme: 06:0621.07.2017
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