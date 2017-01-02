İzmir’deki dernekte korkutan patlama

İzmir'in Konak İlçesi'ndeki bir derneğin mutfağında iddiaya göre gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Çay demlenirken meydana geldiği belirtilen patlamada 1 kişi hafif yaralandı.

Bozkurt Caddesi’ndeki bir dernek binasında bulunanlar saat 16.30 sıralarında mutfakta çay demlemek istedi. Bu sırada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamayı duyanlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu belirtilirken 74 yaşındaki Nurettin Ülker ellerinden yaralandı. Ülker, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda herhangi bir terör şüphesinin bulunmadığı bildirildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA