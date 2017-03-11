Dev markalar türbülansta kalabilir

Tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz, siyasi kaos kozmetiği de derinden etkiliyor. Claude Fromageot, “Yönetim kurullarında artık ciro değil, gelecek nesillere ulaşma kaygısı konuşuluyor” dedi

RÖPORTAJ: Yasemin CANDEMİR

Dünya çalkantılı bir dönemden geçiyor. Siyasi ve ekonomik krizlerin yanı sıra iklim değişikliği pek çok ülkede alarm çanlarının çalmasına sebep oluyor. Dev markalar karbon salınımını azaltmak için enerji tüketimlerini düşürme yoluna gidiyor. Markalar “Hangi ürünü ne kadar satarız” sorusundan çok gelecek nesillere nasıl ulaşırız kaygısı güdüyor. Bitkisel kozmetiğin devlerinden Yves Rocher Vakfı Başkanı Claude Fromageot'la kozmetiğin devlerinin yaşadıkları türbülansları ve hayatı değiştirmek için neler yaptıklarını konuştuk.

– Dünyada son bir-iki yıldır siyasi ve ekonomik açıdan kaotik bir durum söz konusu. Bu durum size nasıl yansıyor?

Uzun dönemde markaların topluma ‘Hangi değerleri, hangi hizmetleri verebilirim' sorusunu gündeme getirmesi gerekecek. Şu anki duruma gelirsek, işin aslı önümüzü hiç görmüyoruz. Bir dünya ekonomisi yönettiğimiz için “Hangi ürünü ne kadar satarız” sorusundan çok gelecek nesillere nasıl ulaşırız onun kaygısını güdüyoruz. Bu, tüm dünya markaları için en önemli soru. Yönetim kurulumuzda bir önceki yılın cirosu, bu yılın cirosu gibi üç aşağı beş yukarı rakamları tartışmıyoruz artık. Bir üretim ve yaşam döngüsü içinde toplumun ve hayatın bir parçası olmak için çalışıyoruz. Bu arada Türkiye'nin durumu ekstra zor biliyorsunuz. Ama biz hiç ödün vermeden, tüketiciye ekstra yük yansıtmadan bunu devam ettirmeyi planlıyoruz.

AMAÇ AYAKTA KALMAK

– Kozmetik sektörünün büyüklüğü nedir? Sürdürülebilir olmayan markalara ne olacak?

Toplam büyüklük veremiyorum ama açıkça diyebilirim ki artık iki tip marka var. Bir anda büyük bir atılım yapıp yok olmaya mahkum olanlar ve geleceğe hazırlananlar. İşin aslı P&G Unilever, L'oreal gibi devlerin önümüzdeki yılların türbülanslarını yemeye hazır olduklarını düşünüyorum çünkü bu dönemi geçirip ayakta kalmayı hedefleyecekler. Ekonomik anlamda kısa dönemli sarsıntıları tolere ediyorlar ve toplumu daha çok düşünerek geleceğe odaklanıyorlar.

Türk kadını bizim için çok önemli

– Türkiye pazarı Yves Rocher açısından ne ifade ediyor?

Yves Rocher bitkiden yola çıkarak güzelliği tüm kadınlara ulaşılabilir kılmayı hedefleyen bir marka. Çok daha pahalı olabilirdik ama bunu tercih etmedik. Kadının iyi hissetme ihtiyacını karşılamak medeniyetin gelişmesinde de önemli. Türk kadını bizim için önemli çünkü genç bir nesil ve özgüvenli olmaya ihtiyacı var.

– Türkiye kozmetik pazarının büyüklüğü ne kadar?

Şu an itibarıyla büyüklük 2.3 milyar Euro. Aslına bakarsanız holdingimizin toplam cirosu ile Türkiye pazarının büyüklüğü neredeyse eşit. Yves Rocher Türkiye pazarının yüzde ikisine sahip ama Türkiye pazarının diğer ülkelere kıyasla hızlı büyüdüğünü söyleyebiliriz. Bu arada hemen belirteyim Fransa'da geçen yıl tarihinde ilk defa kozmetik pazarı ciddi oranda küçüldü. Şu an pazarın büyüklüğü 11.2 milyar Euro civarlarında.