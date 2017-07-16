Dev operasyon! İşadamı, doktor, veteriner, polis… 115 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'daki ByLock operasyonunda aralarında işadamı, doktor, veteriner, memur, polis, öğretmenlerin olduğu 115 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 13 Temmuz Perşembe günü başlattığı soruşturma kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 127 kişiden 115'i gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, il genelinde örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen aralarında işadamı, doktor, veteriner, memur, polis, öğretmen, öğrenci, imam, esnaf, ev hanımı, turizmci ve çeşitli iş kollarında çalışanların bulunduğu 127 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin 3 gündür eş zamanlı olarak devam ettirdiği operasyonlarda gözaltı sayısı 115'e yükseldi. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 12 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.