Dev zirvede akşam hareketliliği!

Antalya’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde ABD ile Rusya Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Suriye ve Irak zirvesinde akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Antalya’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde ABD ile Rusya Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Suriye ve Irak zirvesinde akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezindeki bir otele geldi.

Akşam saatlerine kadar süren zirvede saat 21.30 sıralarında hareketlilik yaşandı. 8 araçlık bir konvoy yoğun güvenlik önlemleri altında otelden ayrılış gerçekleştirdi. Konvoy ayrılacağı sırada kavşaklarda ve yol güzergahında yoğun güvenlik önlemi alındığı dikkat çekti. Konvoya eskort ve jammer araçları da eşlik etti. İHA

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