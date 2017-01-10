Devlet Bahçeli, başkanlık sistemi için neler demişti

Anayasa değişiklik teklifinin TBMM'de oylandığı bugünlerde AKP- MHP mutabakatı tartışma konusu oldu. Bahçeli'nin başkanlık sistemiyle ilgili geçmişte yaptığı konuşmalar yeniden gündeme geldi.

Anayasa değişiklik teklifinin TBMM'de oylandığı bugünlerde AKP- MHP mutabakatı tartışma konusu oldu. Bahçeli'nin başkanlık sistemiyle ilgili geçmişte yaptığı konuşmalar yeniden gündeme geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin gündemin bir numaralı başlığı olan Başkanlık Sistemi ile ilgili 2015'ten bu yana düşüncesinin tamamen nasıl değiştiği hazırlanan bu videoda görülüyor.