Devlet Bahçeli: Miadı dolmuş yüzlere umut bağlamak iflastır

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 2019 seçimleriyle ilgili 'kim aday olacak' tartışmalarına ilişkin de sert ifadeler kullandı. MHP lideri, "Hayırcılar toplanıyormuş, 2019’a yatırım yapıyorlarmış, şu aday olsun bu öne çıksın diyorlarmış. Asıl millet ne söylüyor buna bakılsın." açıklamasını yaptı. İsmi adaylık için geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü işaret eden Bahçeli, 'Eski defterleri karıştırıp yeni hikâye yazmak, miadı dolmuş yüzlere umut bağlamak başlanılan yere geri dönmektir ki, bunun adı iflastır" paylaşımında bulundu.

Bahçeli’nin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“Büyük düşünürümüz Yusuf Has Hacib iki türlü insanın konuşmayacağını söyler:Biri bilgisiz, diğeri dilsiz.Ne tuhaf ağzı olan herkes konuşuyor! Y.H. Hacib yine diyor ki: “Kara başın düşmanı kızıl dildir. Nice baş yedi ve yemektedir.” Söz vardır vezirliğe,söz vardır rezilliğe götürür. Eğer haklıysak, savunduklarımızın doğru olduğunu görüyor ve inanıyorsak susmak cinayet, durmak cehalet, vazgeçmek akli cinnettir. İtibar için ihlale tamam diyenler,makam için inkâra kucak açanlar,dünyevi çıkarlar uğruna iltimas ve ihanete çanak tutanlar iflah olmazlar.

“ATARLAR TUTARLAR BOL KESEDEN SALLARLAR”

Konuştukları zaman mangalda kül bırakmayanlar vardır.Atarlar tutarlar,bol keseden sallarlar.Sıra icraata gelince de anında araziye uyarlar. Bu tipleri her alanda görürsünüz,her seviye ve mevkide varlıklarına şahit olursunuz.Çalımlarıyla dünyaya meydan okurlar,aslında yokturlar. Bakarsanız büyük bir dava adamı pozu verirler. Gerçekte koca bir hiçtirler. İşlettikleri dedikodu şantiyesi, kaynattıkları fitne kazanıdır. Moral yıkarlar, ara bozarlar, sahte kurtarıcılıkla tertemiz duyguları kirletirler. Çünkü kendi vicdanları kararmış, ruhları kapanmıştır.

“ŞER GÜRÜLTÜYE PAPUÇ BIRAKMAZ”

Bir kimsenin olaylara, güçlüklere ve sorunlara karşı koymasını sağlayan moraldir. Biz buna maneviyat diyoruz.Bundan mahrum olanlar engeldir. Türk siyaseti bu yaralı yüzlerden, yamalı kimliklilerden çok çekmiş, milletimiz bunların cereme ve cefasından çok bunalmıştır. Kalpleri kafalarıyla ters düşen, fikirleri filleriyle bağdaşmayan çarpık, çürük ve çelişki yumaklarının bedeli ağırdır. Bir davaya baş koymuş er kişi ardına bakmaz, şer gürültüye pabuç bırakmaz. İnanıyorsa ayaktadır, azimliyse istikbale sahip çıkacaktır. Boş lafın peşine düşen, asılsız söylentileri tırmandırıp veya bunları üretip servise çıkaran, yaymakla uğraşan doğru iş yapmıyordur.

Derler ki, bir toplumun başarma iradesi, o topluluktaki en moralsiz kişinin heyecanıyla sınırlıdır. Bu sınır aşılmazsa bozgun kaçınılmazdır. Moral ve motivasyon kaybının dibine çökenler sanal umut ve hedeflerle toparlanayım derken, dikkat etsinler de, tamamen silinip gitmesinler!

“DEREYİ GÖRMEDEN PAÇAYI SIVAYANLAR…”

Hayırcılar toplanıyormuş, 2019'a yatırım yapıyorlarmış, şu aday olsun bu öne çıksın diyorlarmış. Asıl millet ne söylüyor buna bakılsın. Dereyi görmeden paçayı sıvayanlar, gördükleri derenin derinliği karşısında ya boğulacak ya da sıvadıkları paçayla ortada kalacaklardır. Etme bulma dünyası! Çürük iple kuyuya inenler, bunu maharet gibi sunanlar nihayetinde düdük olur onun bunun ağzında öterler. Bizimle uğraşıyorlardı! Üzerimizde hesap yapıp oyun oynuyorlardı. Ne oldu? “Etme kulum bulursun, inileme ölürsün.”

“MİADI DOLMUŞ YÜZLERE UMUT BAĞLAMAK İFLASTIR”

Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olurmuş. Ya siyasi şuursuzluk içinde olanlar neresinden anlaşılır? Neyinden olacak, dilinden! Yaprak döken ağaç ağlamaz! Bilir ki, baharla beraber yeniden yeşerecektir. Fakat 16 Nisan'da tel tel dökülenler bir daha yükselemeyecektir. Beyhude yere uğraşmak abestir. Koymayla kuyu suyu dolmazmış, kuyunun biraz da kendinde su olacakmış. Bunlarda olan, olacak bir şey yok! Eski defterleri karıştırıp yeni hikâye yazmak, miadı dolmuş yüzlere umut bağlamak başlanılan yere geri dönmektir ki, bunun adı iflastır.

Türk milleti geleceğe umutla odaklanacak, bekasına şuurla, birliğine ve beraberliğine yeminle sadık kalacaktır. Gerisi sinek vızıltısıdır. Milliyetçi Ülkücü Hareket dünden daha güçlü, dünden daha diri ve mücadeleci olarak milletine ve devletine hizmet edecektir. Biz varız, Türklüğün yaşaması, Türk milletinin payidarlığı için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Karamsarlık hakaret, ümit haysiyettir. Yusuf Has Hacib der ki; “Yürüyen kişi yolda yapmaz evini. Göçen kişi evde koymaz malını.” Sanıyorum anlayan anlamıştır meramımı.