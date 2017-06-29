Devlet Bahçeli’den önemli açıklama

MHP Lideri devlet Bahçeli, AKP'nin iç tüzük ile ilgili teklifini değerlendirdiklerini açıkladı, Bahçeli açıklamasında, "AK Parti'nin gönderdiği iç tüzük çalışmasını değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonrası uyum yasalarına makul ölçüde destek verilecek" dedi.
MHP Lideri devlet Bahçeli, AKP’nin iç tüzük ile ilgili teklifini değerlendirdiklerini açıkladı, Bahçeli açıklamasında, “AK Parti’nin gönderdiği iç tüzük çalışmasını değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonrası uyum yasalarına makul ölçüde destek verilecek” dedi.