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Devlet Bahçeli’den önemli açıklama

MHP Lideri devlet Bahçeli, AKP'nin iç tüzük ile ilgili teklifini değerlendirdiklerini açıkladı, Bahçeli açıklamasında, "AK Parti'nin gönderdiği iç tüzük çalışmasını değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonrası uyum yasalarına makul ölçüde destek verilecek" dedi.

15:4929 Haziran 2017
Gündem
Devlet Bahçeli’den önemli açıklama
MHP Lideri devlet Bahçeli, AKP'nin iç tüzük ile ilgili teklifini değerlendirdiklerini açıkladı, Bahçeli açıklamasında, "AK Parti'nin gönderdiği iç tüzük çalışmasını değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonrası uyum yasalarına makul ölçüde destek verilecek" dedi.

MHP Lideri devlet Bahçeli, AKP’nin iç tüzük ile ilgili teklifini değerlendirdiklerini açıkladı, Bahçeli açıklamasında, “AK Parti’nin gönderdiği iç tüzük çalışmasını değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonrası uyum yasalarına makul ölçüde destek verilecek” dedi.

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