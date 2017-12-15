Devlet sanatçısıydı oğlu tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ünlü isimlerle de Müzik çalışması yapan, devlet sanatçısı İskender Küserman, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanan gencin "Anneme hakaret ettiği için yaptım" dediği öne sürüldü.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay, önceki gün Bakırköy’de meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu üyesi olan ve perküsyon çalan İskender Küserman, 18 yaşındaki oğlu Emir Küserman tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayet sonrasında kayıplara karışan Emir Küserman yakalanarak gözaltına aldı. Emniyet götürülen genç sorguya alındı. Yapılan sorguda cinayetin sebebi ortaya çıktı.

HAKARET TARTIŞMASI

İddiaya göre, İskender Küserman akşam saatlerinde eşiyle kavga etti. Kavga sonrasında kocasından şiddet gören kadın evi terk etti. Emir Küserman, yaşananlar sonrasında babasıyla konuşmaya çalıştı. İskender Küserman, eşinin arkasından hakaret edince, baba oğul arasında tartışma yaşandı. Emir Küserman bu tartışma sonrasında, babasını bıçaklayarak öldürdü.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞMIŞTI

Cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilen İskender Küserman, Edip Akbayram, İlhan Şeşen ve Mirkelam gibi birçok ünlü sanatçıyla çalıştığı biliniyordu.