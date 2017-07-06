‘Devlet vakfına bağış yap, dersten geç’

Ege Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda,Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden kalan öğrencilerin devlet vakıflarına bağış yatırarak dersten geçebilecekleri belirtildi. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada ise ’Böyle bir uygulamamız yoktur. Bu bilgi ile ilgili tüm incelemeler başlatılmıştır’ ifadeleri yer aldı.

Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün resmi internet sitesinde bugün sabah saatlerinde Prof. Dr. Gökalp Kahraman imzalı bir duyuru yayınlandı. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden kalan öğrencilere hitaben yazılan duyuruda dersten kalan öğrencilerin devlet vakıflarına yapacakları 100 lira tutarındaki bağışı belgelemeleri durumunda 100 not ile geçebilecekleri bildirildi.

“TÜM İNCELEMELER BAŞLATILMIŞTIR”

Duyuruda 'Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Alanların Dikkatine Kalan öğrenciler Mehmetçik Vakfı'na veya 15 Temmuz şehitleri ve gazileri vakfına veya Kızılay'a 100 lira bağışlayıp, teşvik ederlerse yani vesikalandırırlarsa 100 not ile geçerler. Prof. Dr. Gökalp Kahraman' ifadelerine yer verildi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada ise 'Böyle bir uygulamamız yoktur. Bu bilgi ile ilgili tüm incelemeler başlatılmıştır' denildi. DHA