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Devletin zirvesini buluşturan nikah töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın oğlu Serdar Kasırga ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel’in kızı Şeyma Akyel’in nikah törenine katıldı.

23:0119 Temmuz 2017
Gündem
Devletin zirvesini buluşturan nikah töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın oğlu Serdar Kasırga ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel’in kızı Şeyma Akyel’in nikah törenine katıldı.

Devletin zirvesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın oğlu Serdar Kasırga ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel'in kızı Şeyma Akyel'in nikah töreninde bir araya geldi.

kabinee

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kıydığı nikahla dünya evine giren Şeyma ve Serdar çiftinin nikah şahitliğini Başbakan Binali Yıldırım ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı. ATO Congresium'da basına kapalı gerçekleştirilen nikah töreninde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. İHA

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