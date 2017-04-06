Devrilen traktörün altında kalıp öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 62 yaşındaki Faik Bayraktar yaşamını yitirdi. Kazayı duyup olay yerine koşan ağabeyi Fahri Bayraktar ve kardeşi Rayif Bayraktar traktör altında kalan kardeşlerinin cesedini görünce gözyaşı döktü.

Kaza saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Benli köyü yolunda meydana geldi. Benli köyünde oturan evli ve üç çocuk babası Faik Bayraktar, 60 KA 950 plakalı traktörüyle tarlasını ilaçlamak için yola çıktı. Köye 7 kilometre uzaklıktaki tarlasına 200 metre kala Bayraktar’ın kontrolünü kaybettiği traktör, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Faik Bayraktar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı duyup olay yerine koşan ağabeyi Fahri Bayraktar ve kardeşi Rayif Bayraktar traktör altında kalan kardeşlerinin cesedini görünce gözyaşı döktü. Bayraktar’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)