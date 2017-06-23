DHKP-C’li kadın terörist havalimanında yakalandı

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası insan kaçakçılık şebekesinin hakkında hapis cezası bulunan DHKP-C´li kadın teröristi yurtdışına kaçırmaya çalıştığını belirledi.

Polisi, Atatürk Havalimanı´nda operasyon düzenledi. Hakkında 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki M. C., İran uyruklu N.H. isimli bir kadına ait sahte pasaport ile Katar Doha´ya gitmek üzereyken yakalandı.

M. C.´nin üzerinde 2 adet nüfus cüzdanı daha ele geçirildi. Havalimanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, M. C.´nin yurtdışına kaçmasına yardımcı olan 59 yaşındaki M.Ç.´nin de operasyon sırasında Katar Doha´ya gittiğini tespit etti. Hemen Katar güvenlik güçleriyle iletişim kurularak M.Ç.´nin de yakalanması sağlandı.

Katar polisi, M.Ç.´yi İstanbul polisine teslim etti. Soruşturmada, M. C.´nin yurtdışına kaçmak için 47 yaşındaki A.Ö.´ye gittiği, A.Ö.´nün de M. C.´yi M.Ç.´ye yönlendirdiği belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan çok sayıda kaydı bulunan A.Ö. de Fatih´te gözaltına alındı. M.C., M.Ç. ve A.Ö. tutuklandı. DHA