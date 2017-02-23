DHKP-C’ye TEM darbesi

İSTANBUL TEM Polisi, sol terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 9 silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sol terör örgütü DHKP/C içerisinde hareketlenme olduğunu belirledi. Araştırmalarda, sokaklarda eylem hazırlığı yapan bazı şüphelilerin izine ulaşıldı. TEM birimleri teknik ve fiziki takip çalışması başlattı. Araştırmalarda, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 11 şüpheliye ulaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı.

TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde 12 ilçede 19 ayrı adrese girdi. Haklarına yakalama kararı bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise, 5 tabanca ve 4 pompalı tüfek, çok sayıda mermi, 2 telsiz, 2 gaz maskesi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.