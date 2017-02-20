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Digitürk ‘No’ filmini yayından kaldırdı

Digiturk, Şili’de referandum kampanyasını anlatan 'No' filmini yayından kaldırdı.
10:2620 Şubat 2017
Gündem
Digitürk ‘No’ filmini yayından kaldırdı
Digiturk, Şili’de referandum kampanyasını anlatan 'No' filmini yayından kaldırdı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker bugünkü köşesinde, Şili'deki referandumda “Hayır” kampanyasının anlatıldığı “No” filmine ilişkin dikkat çeken bir gelişmeyi aktardı. Filmin daha önce Digitürk abonelerinin izlemesi için “Dilediğin Zaman” uygulamasına eklendiğini ifade eden Çiğdem Toker, “Dün Digitürk'te “No”yu izlemek isteyenler, filmi bulamıyordu. ‘Dilediğin Zaman' listesinde, artık ‘No' görünmüyordu. Şirketi arayan aboneler, filmin perşembe günü kaldırıldığını öğrendi…” şeklinde yazdı.

İşte Digitürk’ün yayından kaldırdığı ‘No’ filminin Türkçe altyazılı fragmanı…

Son güncelleme: 10:4020.02.2017
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