Dikili yıllar sonra beyaza büründü

Kar yağışı İstanbullular'ı eve kapatırken, İzmirliler soluğu sokakta aldı. Kar İzmirli vatandaşlar için esaret değil, eğlence oldu.
Gökmen ULU/İZMİR
Yoğun kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, buna sevinenler de vardı. İzmir'e uzun yıllar sonra kar yağdı. İzmir'in turistik ilçesi Dikili'de güzel manzaralar oluştu.
Dikili yaşayanları önceki gece yağan karın ardından bembeyaz bir güne uyandı. Kar tuttu, Dikili'yi beyaz bir örtü gibi kapladı. Sahilde, çamlıkta, evlerde, hemen her noktada birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı.
Kar İstanbul'daki gibi esaret değil, güzellik ve eğlence oldu.Kara hasret Dikilililer bu fırsatı kaçırmadı, soluğu sokakta aldı.
Vatandaşlar kar topu oynadı, kardan adam yaptı.
Dikilililer kardan adam yapmakta acemilik yaşadı. Ancak eserleri yaratıcı ve sevimliydi.
Vatandaşlar hayvanların soğuktan olumsuz etkilenmemesi için de seferber oldu. Dikilililer sokak hayvanlarını gözetim ve bakım altına aldı.
Vatandaşlar uzun yıllar sonra yaşadıkları beyaz günü fotoğraflar ile ölümsüzleştirdi.
Vatandaşlar sosyal medya sayfalarını karlı Dikili fotoğrafları ile donattı.Dikili halkının kar sevinci bir gün sürdü. Bugün tekrar güneş açtı.
İşte yıllar sonra beyaza bürünen Dikili'den kareler...
Yoğun kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, buna sevinenler de vardı. İzmir'e uzun yıllar sonra kar yağdı. İzmir'in turistik ilçesi Dikili'de güzel manzaralar oluştu.