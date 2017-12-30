Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dikkat İstanbul’da yılbaşında bu yollar kapalı olacak!

İstanbul'da yeni yıl kutlamaları nedeniyle 31 Aralık Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan kapalı yollar...

21:4130 Aralık 2017
Haberler Gündem
Dikkat İstanbul’da yılbaşında bu yollar kapalı olacak!
İstanbul'da yeni yıl kutlamaları nedeniyle 31 Aralık Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan kapalı yollar...

İstanbul’da 31 Aralık Pazar günü Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde yollar kapatılacak. İşte ayrıntılar…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya şöyle:

“İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31.12.2017 Pazar saat 08.00'den 01.01.2018 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar Kamyon, Tır, Beton Mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

İLGİLİ HABERYılbaşında hava durumu nasıl olacak? Yılbaşında kar var mı?Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Yılbaşında kar var mı?İLGİLİ HABER1 Ocak Pazartesi resmi tatil mi? Yılbaşında PTT, bankalar, hastaneler ve eczaneler açık mı?1 Ocak Pazartesi resmi tatil mi? Yılbaşında PTT, bankalar, hastaneler ve eczaneler açık mı?
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar