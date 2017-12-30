Dikkat İstanbul’da yılbaşında bu yollar kapalı olacak!

İstanbul'da yeni yıl kutlamaları nedeniyle 31 Aralık Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan kapalı yollar...
İstanbul’da 31 Aralık Pazar günü Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde yollar kapatılacak. İşte ayrıntılar…
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya şöyle:
“İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31.12.2017 Pazar saat 08.00'den 01.01.2018 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar Kamyon, Tır, Beton Mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”