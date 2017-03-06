Dilek Doğan davasında silinen görüntüler kurtarıldı

Sarıyer'de 18 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör operasyonu sırasında polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni görüntüler ortaya çıktı. Jandarma Kriminal Laboratuvarı, polis kamerasını inceleyerek silinen görüntüleri kurtardı. Kurtarılan görüntülerde, olay sonrasında bir polis memurunun cep telefonuyla amirine bilgi verdiği sırada, "Özel harekat yanlışlıkla bir kişiyi vurdu. Bayağı karıştı ortalık" dediği yer alıyor.

Sarıyer'de 18 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör operasyonu sırasında polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni görüntüler ortaya çıktı. Jandarma Kriminal Laboratuvarı, polis kamerasını inceleyerek silinen görüntüleri kurtardı. Kurtarılan görüntülerde, olay sonrasında bir polis memurunun cep telefonuyla amirine bilgi verdiği sırada, "Özel harekat yanlışlıkla bir kişiyi vurdu. Bayağı karıştı ortalık" dediği yer alıyor.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, olay gününe ait polisin el kamerası kayıtlarının ham hallerinin silindiği anlaşıldı. Bunun üzerine Doğan ailesi, tüm görüntülerin tespitini talep etti. Mahkeme polis kamerasını, tüm görüntülerin kurtarılması için Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderdi. Jandarma Kriminal de tüm görüntüleri kurtararak mahkemeye sundu. Kurtarılan görüntüler 14 CD halinde mahkemeye yollandı.

“ÖZEL HAREKAT ORADA BİR ŞAHSI VURDU”

Kurtarılan görüntülerden birinde, olay sonrasında Doğan ailesinin evinin hemen dışında bir polis memurunun amiriyle cep telefonundan yaptığı konuşmalar yer alıyor. Görüntülere göre Dilek Doğan’ın babası, “Sen benim kızımı nasıl vurdun O benim gözbebeğimdi. Nasıl Yalan söylüyorsun” diye bağırıyor. Bu sırada evden “Dilek” diye feryat sesleri geliyor. Amirine cep telefonundan bilgi veren polis, “Şu an Sarıyer’deyiz. Özel harekat yanlışlıkla bir kişiyi vurdu. Bayağı karıştı ortalık” diyor. 4 el silah sesi duyulduktan sonra polis telefonda konuşmaya devam ederek “Özel harekat orada bir şahsı vurdu. Komiserim sıkıntı. Komiserim bilginiz olsun” diyor. Etraftan bakanlara da “Kapat pencereyi” diyerek uyarıda bulunuyor.

DURUŞMA 8 MART’TA…

Güvenlik nedeniyle izleyiciye kapalı olarak görülen Dilek Doğan’ın öldürülmesi davası 8 Mart Çarşamba günü görülecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde polis memuru Y.M.’nin “İhmali davranışla kasten adam öldürme” suçundan 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis talep ediliyor.

DHA