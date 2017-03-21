Dink soruşturmasında 6 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bunun üzerine 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gazeteci Muammer Ay ile Murat Bayrak, Yüksel Avan, Birol Ustaoğlu, Yakup Kurtaran ve Ahmet Çetiner gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın Samsun Emniyeti’nde çekilen fotoğraflarıyla ilgili İstanbul, Ankara, Sakarya, Kırıkkale, Elazığ ve Samsun’da operasyon yapıldı. Subay Murat Bayrak, Emniyet Müdürü Yakup Kurtaran, Emniyet Amiri Ahmet Çetiner, Astsubay Yüksel Avan ve Birol Ustaoğlu ile gazeteci Muhammer Ay gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan emekli Subay Atilla Güçlüoğülu ve ihraç edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Balta’nın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

SAMAST’IN YANINDA BULUNAN KİŞİLER

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde Ogün Samast tarafından silahla vurularak öldürüldü. Samast, kaçtığı Samsun Otogar’ın da 22 Ocak’ta yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen Ogün Samast’ın, elinde Türk bayrağı ile fotoğrafı çekildi. Çekilen fotoğrafta, Samast’ın yanında polisler ile jandarma bulunuyordu. Operasyonun bu kapsamda ilerlediği belirtiliyor. DHA