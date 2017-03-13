Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, CNN International’ın sorularını yanıtladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz ile ilgili CNN International'ın sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Avrupa’da iptal edilen mitingler ve Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz ile ilgili CNN International’ın sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa’da iptal edilen programlarının altını çizerek, “Hepsinden önce bu benim Avrupa’daki ilk seçim kampanyam değil. Avrupa’ya daha önce iki kere geldim ve birçok Avrupa ülkelerinde bulundum hatta ABD’ye bile gittim. Geçen sene Başkanlık seçimlerinde de Rotterdam’da Türk vatandaşlarıyla buluştum. Her şey organize bir şekilde ilerledi ve hiçbir problem yaşamadık. Sorum şu ki neden şimdi bu zamanlarda böyle bir muamele yaşıyor ve programlarımız engelleniyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Maalesef birçok Avrupa ülkesinde programlarımız engellendi. Avrupa’da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşlarımızla, engellenen programlar nedeniyle temasta bulunamadık. Avrupa, Türkiye’nin referandum sürecini desteklemedi. Bununla ilgili iki problemimiz var; bunlardan ilki, seçim kampanyamızın yapılmasına izin verilmedi. İkinci olarak, belki de en önemli ana sorun şu ki bu tutumun gösterilmesindeki Türk düşmanlığı ve Müslüman düşmanlığı yatıyor. Bu tutum Avrupa’nın birçok ülkesinde hükümetler tarafından sergileniyor. Avrupa’nın bir çok ülkesi kendi vatandaşları için yine Avrupa’da diğer bir ülkede program yapılmasına izin verilirken, bizim programlarımız neden engellenip izin verilmiyor. Kendilerini demokratik ve özgür olarak tanımlayan Avrupa’ya bu soru sorulmalı? Demokratik yollardan çözüme gideceğiz çünkü Türkiye faşist bir ülke değil.”

“HOLLANDA BAŞBAKANI MARK RUTTE’NİN DAVRANIŞLARI KABUL EDİLEMEZ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz için ise, “Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin ifadelerine bakılacak olursa bu ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Hollanda’da içinde Geert Wilders’ın Başkanlığını yaptığı faşist bir parti var. Seçimi kimin kazanacağı önemli değil, Hollanda hükümetinin politikası ve retoriği aynı tutum ve şiddet içerisinde devam ediyor. Şu anki hükümet bu tutumlarını iki sene önce de gösterdi. Buna karşılık biz de tepkimizi dile getirdik. Bu tutumlardan dolayı Avrupa’da ırkçılık ve İslamafobi yükseliyor. Şimdi Avrupa’da Müslüman toplulukların üzerinde sistematik bir baskı söz konusu bunu ifadelerinden anlayabiliyoruz. Avrupa’daki bu ırkçılık sadece Türkler üzerinde değil aynı zamanda farklı bölgelerden gelen Müslümanlar üzerinde de devam ediyor. Avrupa, çifte standart uygulayıp, bu şiddeti meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu asla kabul edilemez” diye konuştu.

“BEN TERÖRİST MİYİM?”

Bakan Çavuşoğlu son olarak programların iptal edilmesine ilişkin şunları söyledi:

“Daha önce Avrupa’nın birçok ülkesinde mitinglerimizi gerçekleştirdik. O süreç içerisinde programlarımızın hiçbir diplomatik engele maruz kalmadı. Soruyorum. Ben terörist miyim? Avrupa’da yaşan her Türk terörist mi? Bana o topraklarda yaşayan bir tane Türk terörist gösteremezler.”

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN International’a verdiği röportajda, Hollanda’ya yaptırım uygulama konusunda, Türk politikacıların bir araya gelerek bu konuyu görüşeceğini ve bu yönde adımlar atacağını belirtti. Ayrıca Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Alman vatandaşlarının hiçbir şekilde hedef alınmadığını aksine 400 yıldır Alman vatandaşlarıyla çok iyi ilişkiler içerisinde olduğunu, bu sorunun sadece devletin bir hatası olduğunu söyledi.