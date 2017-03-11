Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hollanda’ya hak ettikleri karşılığı vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın uçuş iptali sonrası açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Karar bir skandaldır. Hiçbir bakımdan kabul edilemez. Şimdi biz bu referandumda da bazı ülkelerde gidip referandumu ne olduğunu anlatıyoruz, anlatacağız. Şimdi ne değişti de izin vermiyorsunuz, engelliyorsunuz. Yeni yönetimdeki değişiklik sizi niye bu kadar rahatsız etti de istemiyorsunuz. Yeni sistemle Türkiye daha güçlü bir ülke olacak bu yüzden istemiyorsunuz. Türk bakanını görmek istemiyoruz gibi açıklamaları gördük. Daha sonra telefonla görüştük. Seçim öncesi gelmem sizi Wilders karşısında zor durumda bırakacaksa, Hollanda’daki seçimden sonra da gelirim. Seçim sonrası da sana garanti veremem. Bu hoş bir durum değil. Ben sana insan gibi söylüyorum. Başbakanınla görüş dedim. Ben Hollanda Dışişleri Bakanı’ndan cevap beklerken, başbakandan ‘seçim öncesi de sonrası da Türk bakanı görmek istemiyoruz’ dedi. Bu açıklamadan sonra Dışişleri Bakanı beni aradı. Başbakanınızın açıklaması tamamen dürüstlük değil. Hükümet ile Wilders arasında hiçbir fark yok. Şu anda Wilders çok mutlu. Hollanda’da kim seçimle işbaşına gelirse gelsin, Wilders’la aynı zihniyete sahip olacak. Bizim vatandaşlarımızla buluşmamızı niye engelliyorsunuz. Biz insanlarımızı oraya esir olarak göndermedik ki. Hani Avrupa’da insan hakları özgürlükler? Bu uygulamalar 2. dünya savaşındaki Avrupa’yı hatırlatıyor. Hollanda’nın bu attığı adımın elbette bir karşılığı olacak. Almanya’da da böyle sorun oldu ama şu an bir sıkıntı yok.

Güvenlik gerekçesiyle iptal etmemişler. Dışişleri Bakanı terörist mi? Orada ki Türkler terörist mi? Gerçi sizin bakanınız DAEŞ’e destek veriyor demişti. Bizi dünden bu yana tehdit ediyorlar. En son bize Lahey’de yapsanız ne olur dediler? Bu sefer daha da küstahlaşarak, toplantıya kimlerin katılacağına ilişkin liste istediler. Bu sadece faşizan uygulamalarda olur. Hollanda hiç kusura bakmasın, hak ettikleri karşılığı vereceğiz. Hollanda vatandaşlarından da destek mesajları geldi. Bu adımları atarken, Hollanda halkını hedef almayacağız ama elbetteki hedefimizdeki şu andaki Hollanda hükümetidir.

Cumhurbaşkanımızla telefonla iki kez görüştük ve durum değerlendirmesi yaptık.