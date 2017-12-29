Dışişleri Bakanlığı: Tek taraflı tutum kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum tarafının Ada’nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesinin "kabul edilemez" bir durum olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığın’dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle ilgili sert açıklamada bulundu. Açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayarak, Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda son olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde verdiği ruhsatlar çerçevesinde 6 numaralı parsele bir sondaj gemisi intikal etmiş olup, çalışma için hazırlıklara başlamıştır. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada'nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur” ifadelerine yer verildi.

KKTC’YE DESTEK

KKTC’nin yaptığı açıklamalara destek veren Dışişleri Bakanlığı, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sorumsuz adımlarına karşı gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış olan Türkiye, gerek kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumakta, gerek Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde, Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki meşru hakları temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Türkiye Petrolleri'ne verilen arama ruhsatı kapsamında ilan edilmiş bulunan ruhsat sahaları da dahil olmak üzere, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin ruhsat sahalarında çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken hazırlık yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.