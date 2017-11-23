Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş AP açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu’nun terör örgütleriyle ilgili aldığı karar hakkında önemli bir açıklama geldi. Bakanlık, başta PKK olmak üzere, Türkiye’ye yönelik terör faaliyetleri yürüten ve AB'nin de terör örgütü listesinde kayıtlı örgütlerin AP’ye davet edilmemeleri ve girişlerinin engellenmesi yönündeki kararı memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlık Bürosu'nun, başta PKK olmak üzere, ülkemize yönelik terör faaliyetleri yürüten ve AB’nin de terör örgütü listesinde kayıtlı örgütlerin, AP'ye davet edilmemeleri, girişlerinin engellenmesi ve AP yerleşkesinde tanıtımlarının yapılmamasına yönelik kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu karar, terörle mücadele alanında AB'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi bağlamında atılmış olumlu bir adımı teşkil etmektedir. AP'nin kararının uygulanmasını yakından izleyeceğiz” ifadesine yer verildi. İHA