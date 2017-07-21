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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’te Harem-i Şerif’te Cuma namazının kılınamaması ve yaşanan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili açıklama yaptı.

17:5521 Temmuz 2017
Gündem
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’te Harem-i Şerif’te Cuma namazının kılınamaması ve yaşanan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bugün Kudüs'te Harem-i Şerif’te bir kez daha Cuma namazının kılınamamasından; ayrıca yaşanan olaylarda iki ölü ve onlarca yaralı olmasından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz” denildi.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesi insani ve hukuki bir yükümlülüktür.

Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden biri olan Harem-i Şerif'in girişlerine konulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve biran önce statükoya geri dönülmesi yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrılara İsrail’in kulak vermesi beklenmektedir. Sükûnetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir.”

Son güncelleme: 18:4721.07.2017
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