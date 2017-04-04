Dışişleri’nden ‘Kerkük’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından Kerkük İl Meclisi'nin kentin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlanması için referandum yapılması kararına yönelik yapılan açıklamada," Bugünkü kararı da tek taraflı oldu bitti girişimlerinin yeni bir örneği olarak görüyor ve kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın Kerkük İl Meclisi’nin bugünkü kararına yönelik yaptığı açıklama şu şekilde: ” Kerkük Vilayet Meclisi’nin, Kerkük’ün statüsüne ilişkin referandum konusunu gündemde tutmaya teşebbüs eden bugünkü kararı, toplumsal huzuru tehlikeye atan son derece sakıncalı bir adım olmuştur. Kerkük’ün asli unsurları olan Türkmen ve Arapların katılmadığı bir toplantıda alınan bu kararın meşruiyeti yoktur. Kerkük’ün statüsüne ilişkin süreç Irak anayasasında kayıtlıdır. Anayasanın ilgili hükümlerinde belirtilen unsurları gözardı eden bir karar anayasayı da ihlal eder. Resmi dairelerde IKBY bayrağı asılması kararından sonra alınan bugünkü kararı da tek taraflı oldu bitti girişimlerinin yeni bir örneği olarak görüyor ve kınıyoruz. Kerkük’ün öncelikli ihtiyacı, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin sonuçlanması ve yerlerinden edilmiş insanların evlerine dönmeleri, dolayısıyla toplumsal huzur ve barışın tesisidir. Buna zarar verecek adımların hükmü olmadığı gibi, kabul edilmesine de imkan bulunmamaktadır.” DHA