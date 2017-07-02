Dışkı yedirme skandalında flaş gelişme

Ağrı'nın Patnos İlçesi'ne bağlı Andaçlı Köyü'nde eşine işkence yaparak çocuğunun bezindeki dışkısını zorla yedirmeye çalıştığı iddiasıya gözaltına alınan 26 yaşındaki Mehmet Şakir Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Patnos’a 16 kilometre uzaklıktaki Andaçlı Köyü’nde çiftçilik yapan Mehmet Şakir Ş.’nin, eşi C.Ş.’ye şiddet uygulayıp, dışkı yedirmeye çalışma görüntülerini sosyal medyada paylaşması, Cumhuriyet savcılığını harekete geçirdi. Mehmet Şakir Ş., sopayla vurup, tekme atarak, 2 çocuk annesi eşi C.Ş.’ye çocuk bezindeki dışkıyı yedirtmek istedi. Eşinin dayak, hakaret ve küfürleri karşısında çaresiz kalan C.Ş., sadece yalvararak durumdan kurtulmaya çalıştı.

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Mehmet Şakir Ş., görüntülerde Kürtçe olarak, “Eğer yapmazsan seni paramparça ederim. Al bu b… ye, hadi acele et. Al ağzına koy. Ağacı senin sırtında kırdım, bir parça kaldı, şimdi başında kıracağım. B… al yüzüne çarp, çık git” diyor. Çaresizce gözyaşı döken ve yalvaran C.Ş. ise “Ben yapamam, Şakir sana ne olmuş böyle? Kuran’ın hatrına beni bırak” diye karşılık veriyor. Hem videoyu çekip hem de tekme ve sopa ile vuran işkenceci eşinin yaptıklarına dayanamayan C.Ş. sonunda elindeki dışkılı bezi yüzüne doğru götürüyor. Midesi bulunan kadın, ardından kusmak için tuvalete giriyor.



Sosyal medyada hızla yayılan ve basına yansıyan insanlık dışı bu olay, büyük tepkilere neden oldu. Yaşananları saniye saniye cep telefonu ile görünteleyen Mehmet Şakir Ş. dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi tamamlandıktan sonra Patnos Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mehmet Şakir Ş. tutuklanarak, Van’ın Erciş İlçesi’ndeki cezavine gönderildi.

İşkence mağduru C.Ş. ise 2 çocuğu ile birlikte Patnos’ta babasının evine gitti.

BABA: YAŞANANLAR İNSANLIK DIŞI

Ağrı’nın Patnos İlçesi’ne bağlı Ürküp Köyü’nde eşi tarafından dışkı yedirilmek istenen C.Ş.’nin babası Celal Ulutaş, yaşananların insanlık dışı olduğunu söyledi. Kızının yanında olduğunu belirten Ulutaş, şunları söyledi:

“Bayramda hasret gidermek için kızımı alıp eve getirmiştim. Bana ve yakınlarımıza yaşadıklarını anlatıp, çekilen görüntüleri izletti. Donup kaldım, kendimden geçtim. Hemen kızımın kocası ve babası ile konuştum. Adalet önünde hesap soracağımı söyledim. Görüntüleri medya ile paylaştım. Yayınlanınca damat tutuklandı ve cezaevine girdi. Kızımı bu canilerden uzak yerlere alıp götüreceğim. Şu an torunlarım onların elinde, küçüğünü emzirmesine rağmen bize vermediler ama torunlarımı da alıp götüreceğim.”

Celal Ulutaş, kendilerini konuyla ilgili olarak henüz bir yetkilinin aramadığını söyledi.

‘ELİNDEN KURTULMAK İÇİN FARE ZEHİRİ İÇTİM’

Evlendiği günden itibaren eşinden şiddet görmeye başladığını söyleyen C.Ş. ise şunları anlattı:

“Düğünde davetlilere ‘Hoşgelindiniz’ dediğim ve onlarla tokalaştığım için daha ilk gece beni gelinliğimle dövdü. Geçer, düzelir diye düşündüm ama hiçbiri olmadı. Beni sürekli döverdi. Vücudum morardığı için gelen misafirlerden beni saklardılar. Kimseye göstermediler. Bunların elinden kurtulmak için fare zehri içtim. Beni hastaneye kaldırdılar. Herkese de ‘Mantar yemiş zehirlenmiş’ dediler. En sonunda çocuğumun dışkısını bana yedirmek istedi. Çok yalvardım ama dinletemedim. Çektiği bu görüntüleri götürüp ailesine izletiyor ve kendisi ile gurur duyuyordu. Bayram nedeniyle beni gelip alan babama çekilen görüntüleri izletip, beni kurtarmalarını istedim. Şimdi tek isteğim yavrularıma kavuşmak.” DHA