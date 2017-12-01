Diyarbakır 8 saat elektriksiz kalacak

TEİAŞ tarafından Diyarbakır 3 ve Diyarbakır 4 isimli trafo merkezlerinde yapılacak tevsiat çalışmaları nedeniyle 3 Aralık 2017 Pazar günü Diyarbakır il merkezi ile kırsalına 8 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan ve Diyarbakır Valiliğinin yanı sıra Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi gibi kurum ve kuruluşlara da gönderilen yazıda, “İşletme bakım sorumluluğumuzda bulunan Diyarbakır 3 trafo merkezinde yapılan tevsiat çalışmaları kapsamında güç trafoları servis harici olacaktır. Belirtilen çalışma, 03.12.2017 tarihinde 06:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Gerekli tedbirlerin alınması hususunda, Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederiz” denildi.

“Gerek görülürse kesintinin kapsamı artacak”

Yazıda, çalışmalar esnasında, Yük Tevzii Müdürlüğü'nün gerekli görmesi durumunda sistem gerilimini yükseltmek amacıyla Diyarbakır 2 trafo merkezinde de enerji kesintisi yapılacağına yer verildi.

“Dicle Elektrik hassas yerlere elektrik verecek”

Söz konusu çalışma nedeniyle Kayapınar başta olmak üzere kentin neredeyse 4'te üçünde elektrikler 8 saat boyunca kesilirken, Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamada, sağlık merkezleri, hastaneler ve valilik gibi hassas yerlere öncelikli olarak elektrik verileceği bildirildi. DİYARBAKIR (İHA)