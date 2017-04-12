Diyarbakır şehitleri törenle uğurlandı

Diyarbakır'da gözyaşları sel oldu... Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Burhan Mercan ve sivil memur Cengiz Tekin için tören düzenlendi. Törene katılan şehit yakınları sinir krizi geçirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına, teröristlerce, dışarıdan kazılan tünelle bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Olayda ağır yaralanan işçi Yunus Elaltunterin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Diğer yaralılardan polis memuru Burhan Mercan ile işçi Cengiz Tekin de dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehitler için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu ile Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, askeri erkan, şehitler Mercan ve Tekin'in aileleri, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin cenazelerinin ambulanstan alınarak katafalka konulması ile başlayan tören de Mercan ve Tekin'in öz geçmişleri okundu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından şehitlerin cenazeleri ambulansa taşındı.

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Bu sırada tabutların başına gelen şehit yakınları sinir krizi geçirdi. Tekbirlerle ambulansa taşınan şehit polis memuru Burhan Mercan'ın naaşı Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderilirken, işçi Cengiz Tekin'in naaşı da defnedilmek üzere Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki mezarlığa gönderildi.

İHA