Diyarbakır’da iki grubun pitbullu, taşlı, sopalı, satırlı kavgası: 1 yaralı

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gençlerden oluşan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan pitbull köpek, taş, sopa ve satırın kullanıldığı kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan bir genç ağır yaralandı. Yaralı taksi ile hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gençlerden oluşan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan pitbull köpek, taş, sopa ve satırın kullanıldığı kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan bir genç ağır yaralandı. Yaralı taksi ile hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir İlçesi’nin en işlek caddesi Ekinciler Caddesi’nde bugün saat 13.00 sıralarında gençlerden oluşan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gençlerden biri tasmasından tuttuğu pitbull köpeği diğer gruba saldırtınca kavga bir anda büyüdü. Taş, sopa ve satırın kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen H.İ.A., başına aldığı satır darbesi ile yere yığıldı. H.İ.A. bir taksi ile hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Hastanede tedavisi süren H.İ.A.’nın kavganın tarafı olmadığı, ayırmaya çalışırken yaralandığı kaydedildi. Başında 2 kesici alet yarası bulunan gencin olayı hatırlamadığını söylediği belirtildi. (DHA)