Diyarbakır’da işyerine silahlı saldırı: 1’i ağır 6 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli grup bir işyerine girerek rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu aralarında bir çocuğun da olduğu 6 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen olayda yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

İHA