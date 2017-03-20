Diyarbakır’da nevruz pankart ve afişlerine DTK ayarı

Diyarbakır'da yarın yapılacak nevruz kutlamaları için kentin birçok noktasına asılan pankart ve afişin altında yer alan DTK logosu, Valilik tarafından kabul görmedi. Tertip komitesi, bunun üzerine DTK, DBP ve HDP logolarının bulunduğu kısımı şefaf bant ile kapattı. Bulunan formül ile nevruz pankart ve afişleri toplatılmaktan kurtarıldı.

Diyarbakır'da yarın yapılacak nevruz kutlamaları için kentin birçok noktasına asılan pankart ve afişin altında yer alan DTK logosu, Valilik tarafından kabul görmedi. Tertip komitesi, bunun üzerine DTK, DBP ve HDP logolarının bulunduğu kısımı şefaf bant ile kapattı. Bulunan formül ile nevruz pankart ve afişleri toplatılmaktan kurtarıldı.

Merkez Bağlar İlçesi’nde Nevruz Parkı’nda yarın yapılacak kutlamaları için Diyarbakır Valiliği’nden izin alan tertip komitesi, kentin bir çok yerine asmak için pankart ve afiş hazırladı.

Üzerinde, ‘Newroz Piroz be, Amed Newroz’una tüm halkımız davetlidir. 21 Mart 2017. Newroz Parkı’ yazılan pankart ve afişlerin altına tertip komitesinin karşısına DTK, DBP ve HDP’nin logoları yerleştirildi. Valilik DTK’nın resmi bir sıfatı bulunmadığını bildirerek bunu kabul etmedi ve silinmesini istedi. Bunun üzerine yeni bir formül bulundu.

Önceden hazırlanan yüzlerce afiş ve pankartın üzerindeki DTK’nın yanı sıra, DBP ve HDP logolarının da üzeri şefaf bir bant ile kapatıldı. Bulunan formül ile söz konusu pankart ve afişlerin toplatılması önlenmiş olundu. (DHA)