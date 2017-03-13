Diyarbakır’da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Sanat sokağında iki grup arasında alacak verecek davası nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semtinde bulunan Sanat sokağında bir kafede buluşan iki grup alacak verecek davası nedeniyle konuşmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, iki grubun konuşması tartışmaya dönüşünce taraflar üzerlerinde taşıdıkları tabancalar ile bir birlerine ateş açtı. İki grup arasında çıkan çatışma sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar da panik halinde kaçıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis olay yerinde çevre güvenliği aldı. Hastaneye kaldırılan ve göğsünden vurularak ağır yaralanan Ender Kaya hayatını kaybederken, 2’si ağır 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis olayda kullanılan 2 tabancayı ele geçirirken, kavgaya karıştığı düşünülen 1 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.