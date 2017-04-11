Diyarbakır’daki patlamayla ilgili korkunç iddia!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan, İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinin yer aldığı Emniyet Ek Binası alanı içerisinde, Bakım- Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde bu sabah meydana gelen ve sivil memur Yunus Elaltunterin'in şehit olduğu, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni çok yönlü olarak araştırılırken, patlamayla ilgili olarak korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Valilik’ten yapılan ilk açıklamada, “Panzer aracının tamiri esnasında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği” denilirken sosyal medyada, patlamanın emniyet yerleşkesine bitişik olan henüz inşaatı tamamlanmamış bir binanın altından tünel kazılarak yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesiyle meydana geldiği iddiaları yer aldı.

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Bazı ‘güvenlik uzmanı’ kişilerin sosyal medya hesaplarında, açılan tünel ve çıkarıldığı belirtilen toprak dolu torbaların fotoğrafları yayımlandı. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlardaki fotoğraflarda, açıldığı iddia edilen tünelin bir ucunun olduğu inşaatın alt katındaki odanın duvarlarında terör örgütü PKK ile ilgili yazıların bulunduğu ve içerisinde toprak olan torbaların üst üste konulduğu görüldü. Yine aynı hesaplardaki iddiaya göre, yaklaşık 15 metre uzunluğunda tünel kazılmış.

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Yetkililer, paylaşılan fotoğraflar ve tünel iddiaları ile ilgili incelemenin sürdüğünü, daha sonra gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin patlama bölgesinde çalışmaları devam ederken, tünel kazıldığı iddia edilen Bakım- Onarım Şube Müdürlüğü’ne ait tamir atölyesinde bakan tarafta bulunan binaların olduğu bölgeye polis sivillerin giriş çıkışına izin vermediği görüldü.