Doğa yürüyüşü kabusa döndü!

Denizli’de, teleferiğe çıkan 6 genç yürüyerek Seyir Tepesine geçmek istedi. Gençlerden 14 yaşındaki Hasan D.'nin ayağının burkulması sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralandı. Genç, ekiplerin 8 saatlik operasyonun ardından yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesindeki Teleferiğin bulunduğu ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 14 ila 17 arasında bulunan 6 arkadaş Kervarsaray Mahallesinin üstünde yer alan Bağbaşı teleferiğe çıktı. Gençler, buradan Çamlık Mahallesindeki Seyir Tepesine doğru patika yoldan yürümeye başladı.

Bir süre yürüdükten sonra Zeytinköy Kanyonu mevkisindeki patika yoldan çıkan gençlerden Hasan D'nin dengesini kaybederek, yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma düştüğü ileri sürüldü. Arkadaşlarını kurtarmaya çalışan gençler, başarılı olamayınca, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine gelerek, durumu Acil Servise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, AKUT, UMKE ve polis ekiplerinden oluşan yaklaşık 30 personel sevk edildi.

HAVA ŞARTLARI KURTARMA ÇALIŞMALARINI ETKİLEDİ

Haber alan ekipler, yaklaşık bir buçuk saatlik zorlu tırmanışın ardından yaralı gencin düştüğü noktaya ulaşıldı. Olay yerine gelen ekipler havanın kararması sebebiyle gencin önce yerini tespit etti, daha sonra kurtarma çalışması başladı. Ardından halatların yardımıyla gence ulaşmayı başaran ekipler, yapılan ilk kontrolün ardından gencin yuvarlanması nedeniyle sol kolunun kırıldığı ve yüzünde hafif yaraların oluştuğu belirlendi. Ancak hem havanın kararmasıyla, aşırı rüzgar ve yağmurun yağması kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması nedeniyle ekipler, yön değiştirerek yaralıya ulaşmaya çalıştı.

ÇALIŞMALAR 8 SAAT SÜRDÜ

AKUT, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 30 kurtarma ekibi, halatların yardımıyla yaralanan genci bulunduğu yerden kurtararak ambulansa aldı. 8 saatlik operasyonun ardından kurtarılan 14 yaşındaki genç ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ihbarının kendilerine gelir gelmez yola çıktıklarını ve yaralıya ilk önce ulaştıklarını belirten AKUT Denizli Ekip Lider Yardımcısı ve Operasyon Sorumlusu Serdar Dinç, toplu kırık olmaması kurtarma çalışmalarının kolaylaştırıldığını söyledi. Dinç, “6 arkadaş teleferiğe çıktıktan sonra Seyir Tepesine yürüyerek gitmeye çalıştıkları sırada, gençlerden birinin ayağını burktuğunu ve kolunu kırdığını bize belirttiler. Biz saat 18.30 civarı olay yerine ulaştık fakat kazazede yaklaşık 45-50 metre aşağıdaydı. Dolayısıyla iple inmemiz gerekiyordu ve arkadaşımla iple indik. Saat 20.00 gibi kazazedenin yanına ulaştık. Üşüyordu, daha sonra UMKE ulaştı ve kazazedenin üstünü termal battaniye ile örttük. Kazazedeyi yukarı çıkartmaya çalıştık ancak aşırı rüzgar ve yağmur nedeniyle rota değiştirdik ve bir saatlik bir zaman kaybımız oldu. rüzgar dinince kazazedeyi saat 24.00 gibi yukarıya çıkarttık. Gelen diğer ekiplerle birlikte yaralıyı ambulansa teslim ettik. Hasta Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sağ salim olarak kaldırıldı” dedi.

Gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. İHA