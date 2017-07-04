Doğan Heper’in kardeşinin eşi denizde boğuldu

Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da serinlemek için denize giren 73 yaşındaki Bilge Heper, boğularak yaşamını yitirdi. Bilge Heper'in geçen ay vefat eden duayen gazeteci Doğan Heper'in kardeşi Vural Heper'in eşi olduğu öğrenildi.

Olay, Bozcaada’nın dünyaca ünlü Ayazma Plajı’nda meydana geldi. Geçen 9 Haziran’da yaşamını yitiren duayen gazeteci Doğan Heper’in kardeşi Vural Heper’in eşi Bilge Heper, bir arkadaşıyla geldiği Ayazma Plajı’nda serinlemek için denize girdi.

Kıyıdan 5 metre mesafede Bilge Heper, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaran, hemen suya atlayıp kıyıya çıkardığı Bilge Heper’e, plajda denize giren 3 ayrı doktor müdahalede bulundu. Çağrılan 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibi, Heper’i alarak Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürdü. Burada da devam eden müdahalelere rağmen Bilge Heper, yaşamını yitirdi.

Bozcaada’ya dün geldiği öğrenilen Bilge Heper’in kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DHA