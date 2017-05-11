‘Doğayı parselleyenlere karşı mücadelemiz sürecek’

İstanbul’da, Bahçeşehir Gölet’in 26 bin metrekarelik alanına kafe, restoran ve barların da bulunduğu 107 adet ticari ünite yapılması için çalışma başlatılmıştı.

CHP'li meclis üyeleri ve Bahçeşehirliler Derneği'nin (BADER) açtığı dava sonucunda Danıştay, proje için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kararla birlikte Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a verilen satış yetkisi de iptal edilmişti.

‘TAZMİNAT HAKKI VAR'

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili CHP'li Ertuğrul Gülsever dün Danıştay tarafından durdurma kararına çıkmasına rağmen inşaatın devam ettiği Bahçeşehir Gölet'te inceleme yaptı. Temel kazıları tamamlanmış, 3-4 yapının yükselmeye başladığı inşaat alanında konuşan Canpolat, “İnsanlar, ‘yeşil alan var' diye bu bölgede konut aldı. Bahçeşehir'de oturan herkesin tazminat davası açma hakkı vardır” dedi. Canpolat, “Şimdiye kadar olayın takipçisi olduk. Bundan sonra da usulsüzlüklerin karşısında durarak doğayı koruyacağız. Bölgedeki rantın hangi boyuta ulaştığını görebiliyoruz. Yeşili, doğayı parselleyenlere karşı hukuk mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz” diye konuştu.