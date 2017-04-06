Doğu Perinçek: ‘Dalkavukluk yapacak, yağ çekecek’

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin en büyük ihtiyacı bizim el ele vermemizdir. Sorunlarımızı birleşerek çözeceğiz" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Muş’ta düzenlediği mitingde konuştu. Belediye meydanından toplanan yaklaşık 200 kişiye hitap eden Perinçek, “Muş’tan bütün dünyaya sesleniyoruz: İsrail’in ve Amerika’nın amaçlarına ulaşamayacaklarını ve bizleri bölemeyeceklerini, bizleri Türk’ü, Arap’ı, Kürt’ü birbirine düşman edemeyeceklerini bizim el ele vereceğimizi, bizim birlikte Amerika ve İsrail’in bölgemizdeki kanlı senaryolarına son vereceğimizi bütün bölgemize, dünyamıza ilan ediyoruz. Hiçbir ayrılık gözetmiyoruz, ‘evet’ diyenler de, ‘hayır’ diyenler de başımızın gözümüzün üzerindedir. 16 Nisan sonrası vardır, Türkiye’nin en büyük ihtiyacı bizim el ele vermemizdir. Sorunlarımızı birleşerek çözeceğiz, bu millet bir olarak önündeki geçim sorununu, bu millet bir olarak teröre karşı mücadele sorununu, Amerika’nın, İsrail’in girişimlerine son verecektir” dedi.

Yeni sistemle meclisin öneminin azalacağını savunan Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’ye birlik getiren, kucaklayan Türk’üyle, Kürt’üyle hepimizi birleştiren her şey doğrudur, iyidir, bizi bölen, karşı karşıya getiren her şey yanlıştır. Bu Anayasa’ya bu açıdan bakıyoruz. Getirdikleri nedir, bir cumhurbaşkanlığı sistemi kuracağız diyorlar, hükümet artık meclisten çıkmayacak, bugünkü sistemde hükümet meclis üyeleri içinden, milletvekilleri içinden oluşturuluyor. Hükümet meclise karşı sorumlu, meclise hesap veriyor, meclis isterse hükümetin yakasına yapışıyor. Soruyor, sorguluyor, eğer hükümeti yanlış görürse düşürebiliyor. Yeni getirdikleri Cumhurbaşkanlığı sistemi nedir? Cumhurbaşkanlığı sisteminde meclis aynı sizin bu demir parmaklıkları ötesinde durduğunuz gibi meclis parmaklıkların ötesine atılıyor, merkezin dışına itiliyor, meclis kenara itiliyor, meclis artık hükümetin yakasına yapışamayacak. Artık bakanlar kurulu, meclisin karşısında bir hükümet olmayacak. Meclis o bakanlardan hesap soramayacak, milletvekilleri milletin hakkını arayamayacak. Sizin seçtiğinizi insanların arasından değil, kendi aralarından bir çıkar grubu, Türkiye’yi bir çıkar grubuna mafyaya teslim etmek istiyorlar, yeni sistemin özü budur. Çünkü tek başına bir cumhurbaşkanı o hükümetin üyelerini atayacak ve o hükümetin kaderi de cumhurbaşkanının dudakları arasında olacak. İsterse cumhurbaşkanı hükümeti azledecek, azlettiği zaman o hükümet üyesinin milletvekilliği bile yok. Bakanlar ne yapacak, dalkavukluk yapacak, yağ çekecek.”

DHA