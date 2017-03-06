Doktor, yanında çalışan kadının kocası tarafından öldürüldü

Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde oturan 45 yaşındaki Radyoloji Uzmanı Doktor Metin Güneş, daha önce yanında çalışan sağlık personelinin kocası 37 yaşındaki Kamil A. tarafından trafikte önü kesilerek tabanca ile öldürüldü.

Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde oturan 45 yaşındaki Radyoloji Uzmanı Doktor Metin Güneş, daha önce yanında çalışan sağlık personelinin kocası 37 yaşındaki Kamil A. tarafından trafikte önü kesilerek tabanca ile öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi, Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Mantolama işiyle uğraşan Kamil A., iddiaya göre daha önce sağlık personeli eşinin çalıştığı kapanan özel tıp merkezinin sahibi Radyoloji Uzmanı Dr. Metin Güneş'i aracıyla takip etti.

Kamil A., otomobiliyle Dr. Güneş’in kullandığı hafif ticari aracın önüne geçerek durdu. Araçtan inen Kamil A., arkasında duran aracından inen Güneş’e tabancayla art arda ateş etti. Güneş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, Güneş’i ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güneş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kamil A., olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemede olay yerinde 5 boş kovan bulundu. Dr. Güneş’in, birlikte hafta sonunu geçirdiği 6 yaşındaki oğlunu boşandığı eşine bıraktıktan sonra evine giderken olayın gerçekleştiği belirtildi. Dr. Metin Güneş'in olaydan hemen önce bir konakta yemek yedikten sonra oğluyla aracına binmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)