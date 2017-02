Dolandırıcıların diyalogları şoke etti

Adana Emniyet Müdürlüğü kendisini 'polis, jandarma, savcı' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon düzenledi. Operasyonun ardından dolandırıcıların telefon kayıtlarına ulaşıldı. İşte dolandırıcıların, kandırmaya çalıştıkları mağdur vatandaşlar ve kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmalarına yansıyan birbirinden ilginç diyaloglar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Adana Emniyet Müdürlüğünün sahte polis, savcı ve jandarmalara yaptığı operasyonda vatandaşı nasıl dolandırdıkları telefon kayıtlarında ortaya çıktı. Zanlıların birbirlerine, ‘Sayın abonemiz, sizi telefonla arayıp polis-savcı olduğunu söyleyen şahıslara kesinlikle inanın’ şeklinde SMS attıkları öğrenildi.

Ayrıca, çete üyelerinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların dolandırılmaması için attığı “Telefonla arayıp kendilerini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtanlara para ya da altın vermeyin. Polis, savcı, jandarma kimseden para istemez, onlara inanmayın” uyarısı içeren SMS'i ile dalga geçtiği de ortaya çıktı. Zanlıların birbirlerine, ‘Sayın abonemiz, sizi telefonla arayıp polis-savcı olduğunu söyleyen şahıslara kesinlikle inanın’ şeklinde SMS attıkları öğrenildi. Dolandırıcıların, kandırmaya çalıştıkları mağdur vatandaşlar ve kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmalarına yansıyan birbirinden ilginç diyaloglardan bazıları şöyle:

‘Bu işlere hala inanan var mı?’

Dolandırıcı-Sahte polis: Aloo

Vatandaş: Aloo, buyurun

Dolandırıcı-Sahte polis: Asayiş Büro Amirliğinden Başkomiser Mehmet Yazıcıoğlu, nasılsınız.

Vatandaş: Teşekkür ederim.

Dolandırıcı-Sahte polis: Bu hattı kaç yıldır kullanıyorsunuz?

Vatandaş: Siz bırakın bu işleri de dürüst olun, dolandırıcı mısınız? Beni kandıramazsınız.

Dolandırıcı-Sahte polis: Evet dolandırıcıyım

Vatandaş: Bu işe hala inanan var mı?

Dolandırıcı-Sahte polis: Var tabi, olmaz mı. O kadar çok avanak var ki bu ülkede

Vatandaş: Tamam o zaman sana kolay gelsin, beni dolandıramazsınız

Dolandırıcı-Sahte polis: Sağol, sana da kolay gelsin

‘Banka yanmış, gidin paranızı kurtarır’

Dolandırıcı-Sahte polis: İyi günler

Vatandaş: İyi günler

Dolandırıcı-Sahte polis: Orası ev mi iş yeri mi hanımefendi?

Vatandaş: Hayır

Dolandırıcı-Sahte polis: Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden arıyorum

Vatandaş: Buyurun

Dolandırıcı-Sahte polis: Bankada paranız var mı?

Vatandaş: Yok, size ne, niye sordunuz? Dolandırıcılar sizi…

Dolandırıcı-Sahte polis: Banka yanmış, gidin paranızı kurtarın diye aradım

Vatandaş: Kapat kardeşim.

‘Ya bırakın bu işleri’

Dolandırıcı-Sahte polis: TC kimlik numaranızı okuyacağım, kimliğiniz yanınızda mı, yanlışlık olmasın.

Vatandaş: Yanımda değil, ne için arıyorsunuz

Dolandırıcı-Sahte polis: TC’nizi ezbere bilmeniz gerekir. Ehliyetiniz yanınızda mı?

Vatandaş: Siz bana söyleyin, ne için arıyorsunuz?

Dolandırıcı-Sahte polis: Geçen hafta Türk Telekom Genel Müdürü, Fethullah Gülen’den gözaltına alındı ve bunun ev aramasında size ait kimlik bilgileri çıktı.

Vatandaş: Ya bırakın bu işleri, offf tamam hadi iyi günler.

‘Bana aşkım dedi’

DOLANDIRICI 1: Bizim öbür turşu o tarafta

DOLANDIRICI 2: Öbür turşu da şu anda, yani ben onu da onu

DOLANDIRICI 1: He turşu

DOLANDIRICI 2: He

DOLANDIRICI 1: Sen gördün mü, şey ediyo mu hallediyo mu

DOLANDIRICI 2: He he ben karşısındayım aha yav

DOLANDIRICI 1: Hallediyo la bana mal mal konuşuyo aşkım maşkım diyor

DOLANDIRICI 2: Ha ha ha

DOLANDIRICI 1: Olum ne diyon dedim lan sen saçmalıyon dedim lan

DOLANDIRICI 2: Tamam aldı aldı çıktı hadi görüşürüz

İHA