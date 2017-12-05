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Domaniç’te kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı etkiledi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı ve sis yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkilerken, karayolları ekipleri uyarı levhalarını yeniliyor.

16:335 Aralık 2017
Gündem
Domaniç’te kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı etkiledi
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı ve sis yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkilerken, karayolları ekipleri uyarı levhalarını yeniliyor.

Domaniç'in yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu. Özellikle bin 500 rakımlı Kocayayla Geçiti’nde kar yağışının yanı sıra yoğun sis meydana geldi.
Yoğun sisin ulaşımı etkilemesi nedeniyle karayolları ekipleri, yollarda uyarı levhalarını yenilerken, bir yandan da yol açma ve tuzlama hazırlıklarına başladı. Gece saatlerinde kar yağışının artması bekleniyor.
KÜTAHYA (İHA)

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