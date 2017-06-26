DP, Adalet Yürüyüşü’ne Düzce’den katılacak!

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki yaklaşık bin partili, Adalet Yürüyüşü’ne 28 Haziran Çarşamba günü Düzce’den katılacak.

DP Genel Başkanı Uysal, 28 Haziran Çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde sürdürülen Adalet Yürüyüşü'ne katılacak. DP lideri Uysal, beraberindeki yaklaşık bin DP mensubu ile Adalet kortejine Düzce E5 Yolu Melen Köprüsü mevkiinden saat 08.00'de katılacak.

İLGİLİ HABER Adalet Yürüyüşü'nde on ikinci gün sona erdi

“HERKES İÇİN ADALET”

DP'den yapılan açıklamada Adalet Yürüyüşü'ne parti olarak destek verme kararı alındığı belirtilirken, DP'nin 2015 seçimlerindeki sloganının “Herkes için adalet, herkes için demokrasi, herkes için zenginlik” olduğu hatırlatıldı. ANKA