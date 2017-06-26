DP, Adalet Yürüyüşü’ne Düzce’den katılacak!

DP Genel Başkanı Uysal, 28 Haziran Çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde sürdürülen Adalet Yürüyüşü'ne katılacak. DP lideri Uysal, beraberindeki yaklaşık bin DP mensubu ile Adalet kortejine Düzce E5 Yolu Melen Köprüsü mevkiinden saat 08.00'de katılacak.
“HERKES İÇİN ADALET”
DP'den yapılan açıklamada Adalet Yürüyüşü'ne parti olarak destek verme kararı alındığı belirtilirken, DP'nin 2015 seçimlerindeki sloganının “Herkes için adalet, herkes için demokrasi, herkes için zenginlik” olduğu hatırlatıldı. ANKA