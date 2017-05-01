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DRİFT’li asker uğurlaması korkuttu!

Ataşehir'de asker uğurlaması yapan araç konvoyu, kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Dirft sırasında otomobildeki gençlerin araçtan sarkması ise yürekleri ağza getirdi.

05:581 Mayıs 2017
Gündem
DRİFT’li asker uğurlaması korkuttu!
Ataşehir'de asker uğurlaması yapan araç konvoyu, kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Dirft sırasında otomobildeki gençlerin araçtan sarkması ise yürekleri ağza getirdi.

Ataşehir Kayışdağı Caddesi’nde asker uğurlaması yapan konvoy, Yeditepe Üniversitesi kavşağına geldiğinde otomobillerin ‘Drift’ olarak adlandırılan aracı yan kaydırma hareketi yapması trafiği tehlikeye soktu.

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Dirft sırasında otomobildeki gençlerin araçtan sarkması ise yürekleri ağza getirdi. O anlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı. Araçtan inip meşale yakan gençler daha sonra caddeyi trafiğe kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluşması üzerine trafiği açan konvoydaki araçlar, daha sonra korna çalarak ayrıldı. DHA

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