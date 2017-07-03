Drone ile can simiti 1000 kişi kurtardı

İstanbul´da drone ile can simitleri de kullanarak 45 günde yaklaşık 1000 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sıcaklardan bunalan İstanbullular plajlara koştu. Sahillerde önlem alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi´ne (İBB) bağlı cankurtaran ekipleri, drone ile can simitleri de kullanarak 45 günde bin 61 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

DRONE İLE CAN SİMİDİ ATILIYOR

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı cankurtaran ekipleri, deniz sezonun açıldığı 15 Mayıs’tan itibaren 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda, 2 Drone (hava aracı), 35 jet-ski, 7 Kurtarma Botu, 2 Amfibik Kurtarma Jeti (Kara & Deniz Aracı), 14 ATV aracı, 190 Gözetleme Kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile hizmet veriyor. Hava aracı olarak kullanılan `drone´a yerleştirilen can simitleri, acil bir durumda havalanarak denizin ortasında boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara ulaştırılıyor.

İBB’den yapılan açıklamaya göre, İstanbullular yaz sezonu boyunca Anadolu yakasındaki Caddebostan 1-2-3 ve Avrupa yakasındaki Güneş ve Menekşe Plajları hlizmet veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plajları, haftanın yedi günü sabah saat 8:30 ile akşam 19:00 saatleri açık.

Menekşe Plajı: Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe Plajı, 620 metrelik sahil şeridine sahip. Olası durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği Menekşe Plajı´nın 100 araçlık bir de otoparkı bulunuyor.

Güneş Plajı: 840 metre uzunluğundaki Güneş Plajı´nda iki bölüm halinde hizmet veriliyor. Florya Tren İstasyonu karşısında yer alan ve yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan Güneş Plajı’nda, plaj voleybol sahası ve 300 araçlık otopark bulunuyor. Müzik yayını yapılan ve 0-7 yaş arası çocuklar ile engelli vatandaşlar ile refakatçisi olan bir kişinin ücretsiz olarak yararlanabildiği Güneş Plajı´nda; şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kullanım bedeli yetişkinler için 20, öğrenciler içinse 10 TL.

Caddebostan Sahili: Caddebostan sahilinde toplam 1000 metre uzunluğunda 3 ayrı belediye plajı bulunuyor. Olası durumlara karşı zodyak kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor.

450 metre uzunluğundaki Caddebostan 1 Plajı´nda 7 yaş ve üzeri için şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kulanım bedeli yetişkinler için 20 TL, öğrenciler içinse 10 TL. Caddebostan 1 Plajı´ndan da engelli vatandaşlar ile refakatçisi olan bir kişi yine ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

300 metre uzunluğundaki Caddebostan 2 Plajı ve 250 metre uzunluğundaki Caddebostan 3 Plajları ise ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe ve Caddebostan 2-3 Plajları´nda şezlong ve şemsiye kiralamak da mümkün. Dileyen vatandaşlar her biri için 9 TL ödeyerek bu hizmetlerden yararlanabiliyor. Bu plajlarda WC ücreti ise 1 TL.

PLAJLARDAN 17 BİN METREKÜP ATIK TEMİZLENDİ

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve çevre şirketi İSTAÇ, 256 personel ile plajlar ve sahillerde temizlik hizmeti veriyor. Kum eleme ve plaj temizleme makinelerinin çalıştığı plajlardan 2016 yılında 17 bin 534 metreküp atık toplandığı belirtildi.

İBB´NİN TEMİZLİK VE CANKURTARAN HİZMETİ VERDİĞİ PLAJLAR:

Çatalca: Çilingoz, Yalıköy, Karacaköy, Ormanlı. Arnavutköy: Durusu Karaburun, Yeniköy. Eyüp: Ağaçlı. Sarıyer: Kısırkaya, Riva Merkez, Beykoz: Riva Elmasburnu, Riva MYO. Şile: Sahilköy, Doğancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy, Kumbaba, Ayazma, Ağlayankaya, Uzunkum, Akçakese, Kabakoz, Kurfalı, Ağva, Kilimli. Kadıköy: Caddebostan 1, Caddebostan 2. Bakırköy: Çiroz, Güneş. Küçükçekmece: Menekşe. Beylikdüzü: Gürpınar. Büyükçekmece: Kumburgaz, Kamiloba (Celaliye). Silivri: Selimpaşa, Silivri, Semizkum, Çanta, Gümüşyaka. DHA