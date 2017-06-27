‘Drone’lu emniyet kemeri uygulaması

Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla dönüş yoluna geçen sürücüler 'drone' sürpriziyle karşılaştı. Emniyet kemeri takmayan v e drone ile tesbit edilen sürücüler, trafik polisleri tarafından can güvenliği konusunda uyarıldı.

Çorum'un Karadenizi İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan güzergahta olması nedeniyle karayollarındaki trafik denetimleri hız kesmeden sürdürüldü. Çorum'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik akışı kontrolleri drone ile havadan gerçekleştirildi. Çorum- Ankara, Çorum- Samsun karayolunda çok sayıda noktada denetim yapan ekipler sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Bazı sürücüler emniyet kemeri takmadıkları için drone tarafından tespit edildi. Durdurulan sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları hususunda uyarıda bulunuldu.

Kullanıcısı tarafından yaklaşık 3 metre mesafede görüntü alan drone gören bazı sürücülerde drone ile gözgöze gelince emniyet kemeri takmak için telaşlandığı gözlendi. Bu kez polis ekipleri ceza kesmedi ancak, emniyet kemerinin önemine vurgu yapıldı. DHA